Орбан заявил, что «по горло сыт Брюсселем» и желает улучшить Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «по горло сыт Брюсселем», однако не намерен покидать Европейский союз, а наоборот, хочет сделать его как можно лучше.

Орбан ответил на вопрос журналисту газеты Magyar Nemzet, не боится ли он, что его избиратели постепенно становятся по горло сыты Брюсселем.

«Я тоже по горло сыт Брюсселем. Вопрос лишь в том, какой вывод мы сделаем из ситуации», — добавил премьер.

По его мнению, необходимо занять позиции, собрать союзников и улучшить ЕС. Он считает, что «Брюссель надо занять».

Ранее Орбан заявил, что страна не собирается выходить из Евросоюза и захватит Брюссель.