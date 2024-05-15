Экс-судья Шмидт: причиной покушения на Фицо могла стать его позиция по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ставший целью покушения в Гандлове, мог пострадать из-за своей позиции в отношении возможного задействования сил НАТО в конфликте на Украине.

Такую точку зрения в эфире Первого канала высказал укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт.

«Причиной, возможно, является рациональная политика премьера Фицо. А также в качестве причины, которая, как мне кажется, могла быть, я хочу привести заявление премьера Фицо, которое он сделал перед встречей с (президентом Франции Эммануэлем. — RT) Макроном», — приводит его слова ТАСС.

Шмидт объяснил, что тогда Фицо заявил о готовности французского лидера поднять вопрос о введении части войск НАТО на Украину, после чего Макрон уже не мог отказаться от своих слов. Из-за этого, по словам Шмидта, его план «не выстрелил» — часть стран НАТО отказались принимать в этом участие.

Ранее председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук высказал мнение, согласно которому покушение на Фицо могло стать местью за самостоятельную политику Словакии.