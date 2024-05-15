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Форманчук: покушение на Фицо — месть за самостоятельную политику Словакии

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику республики.

Такую точку зрения высказал председатель Общественной палаты Крыма, политический эксперт Александр Форманчук.

«Нашёлся человек, который решил отомстить Фицо за слишком самостоятельную и независимую политику Словакии, особенно на внешнеполитическом уровне», — цитирует его РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что Фицо проводил прагматичный внешнеполитический курс, однако его обвинили в пророссийскости.

Ранее о покушении на Фицо высказался депутат Госдумы Константин Затулин. Он заявил, что не верит в случайность произошедшего.

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