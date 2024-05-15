Депутат Затулин заявил, что не верит в случайность покушения на Фицо

Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Я не верю в случайные покушения на глав правительства. Хотя мы знаем много примеров из жизни разных стран, когда покушения на премьеров и даже убийства пытались представить действиями одиночек, которые ни с кем не советовались и никем не вдохновлялись», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Депутат не исключил, что покушение может быть связано с позицией Фицо в отношении ситуации в Европе и мире.

«Что касается произошедшего сейчас, что я думаю, мы будем недалеки от истины, если скажем что это не только выстрел в Фицо и Словакию, но и в российско-словацкие отношения», — отметил Затулин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.