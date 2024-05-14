Отвлекающий манёвр: как Швейцария пытается дистанцироваться от украинской «формулы мира»

Конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии в июне, будет посвящена не только «формуле мира», которую продвигает Киев, заявили в швейцарском МИД. Россия, которая не была приглашена на саммит, неоднократно заявляла, что любые мероприятия на основе этой формулы для неё неприемлемы. В свою очередь, и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Швейцария уже не годится для проведения переговоров, так как она фактически утратила свой нейтральный статус. Эксперты отмечают, что Швейцария пытается дистанцироваться от инициатив Киева, чтобы не спугнуть приглашённые на саммит страны Глобального Юга.

Дискуссия в рамках конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии в июне, будет основываться не только на «формуле мира» Киева, но и на других мирных предложениях, заявили в швейцарском МИД.

«Конференция, которую организует Швейцария, будет основываться на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, включая украинскую «формулу мира» и другие мирные предложения, базирующиеся на Уставе ООН и ключевых принципах международного права», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД Швейцарии Пьера-Алена Эльчингера.

По его словам, предстоящий саммит призван «стимулировать будущий мирный процесс». Швейцарский дипломат утверждает, что конференция направлена на то, чтобы предоставить платформу для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, основанного на международном праве и Уставе ООН.

Неизменная позиция

Напомним, ранее Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине, которая должна пройти 15—16 июня в Бюргенштоке. Приглашения разослали делегациям 160 стран, в том числе членам G7 и G20, БРИКС, Евросоюза, а также представителям ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

В сообщении МИД Швейцарии отмечалось, что Россия на конференцию не приглашена. После этого в посольстве РФ заявили, что этот саммит созывается с целью продавливания киевской «формулы мира».

Также по теме «Разговоры ради разговоров»: почему встреча по «формуле мира» Киева оказалась безрезультатной Встречи для обсуждения так называемой украинской формулы мира остаются бесперспективным форматом, так как подобные дискуссии без...

«Наша позиция остаётся неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла. Проведение же так называемой мирной конференции на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем», — приводит заявление российского посольства РИА Новости.

Так называемую формулу мира Владимир Зеленский представил в 2022 году. Эта формула состоит из десяти пунктов, в которые в том числе входят прекращение боевых действий, вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года. При этом в документе нет ни слова о введении режима прекращения огня или о проведении прямых переговоров с Россией.

В Москве неоднократно отмечали, что эта формула не является планом мирного урегулирования ситуации и неприемлема для РФ. При этом в России последовательно говорили о готовности к переговорам, которые будут учитывать сложившиеся в ходе СВО реалии, в том числе статус новых российских регионов.

Стоит отметить, что ещё в конце февраля 2024-го, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что на предстоящей конференции в Швейцарии на основе этой «формулы мира» будет разработан некий план урегулирования конфликта, который затем «представят» российской стороне.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя предстоящий саммит в опубликованном 5 мая интервью боснийскому телеканалу АТВ, подчеркнул, что РФ не будет участвовать в мероприятиях на основе «формулы мира».

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» Владимира Зеленского», — сказал глава российской дипломатии.

Он пояснил, что план Киева заключается в том, чтобы обманом «затащить» страны Глобального Юга на мероприятие по поддержке этой формулы, которая затем «будет в качестве ультиматума предъявлена России».

Позднее, выступая в Совфеде 13 мая, Сергей Лавров привёл в пример слова финского президента Александра Стубба, который в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал швейцарскую конференцию важным шагом на пути победы над Россией и её ослабления.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Алексей Никольский

Лавров добавил, что сама по себе Швейцария также не является приемлемым местом для проведения каких-либо мирных конференций, так как она более не нейтральная страна.

«Швейцария как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше она действительно была мирной страной и на её территории проводились различные конференции, поскольку эта нейтральная площадка была удобна всем. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины», — резюмировал глава российского МИД.

Дипломатический манёвр

Организаторы конференции в Швейцарии рассчитывают, что приглашённый Китай и другие страны БРИКС примут в ней участие и по итогам поддержат составленное Западом итоговое коммюнике. Для этого и делаются заявления, что будет обсуждаться не только бесперспективная «формула мира», предположил в разговоре с RT доцент МГУ Борис Межуев.

«Организаторы ожидают, что Китай примет участие в обсуждении и присоединится к итоговому документу о восстановлении территориальной целостности Украины, то есть о возврате к границам 1991 года. На эту конференцию созывают государства, которые жёстко стоят на антироссийских позициях, а также ряд нейтральных стран, чтобы склонить их на свою сторону», — считает эксперт.

Министерство иностранных дел РФ

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В МИД Швейцарии говорят, что конференция будет основываться не только на «формуле мира», однако нет никаких гарантий, что продвижению планов Киева не будет отведена главная роль, добавил Борис Межуев.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров прав, когда обвиняет Швейцарию в подлоге, он констатирует очевидное. Вручение России ультиматума под видом плана урегулирования — это и есть главная задача этого мероприятия», — сказал политолог.

В свою очередь, доцент МГИМО Кирилл Коктыш считает, что МИД Швейцарии делает компромиссные заявления, чтобы от участия в конференции не отказались страны Глобального Юга.

«В Швейцарии говорят, что там будет обсуждаться не только «формула мира» Зеленского, поскольку в противном случае форум проигнорируют страны Глобального Юга. Тогда всё это потеряет смысл, и заявление швейцарского внешнеполитического ведомства призвано спасти конференцию. Её организатором, по сути, является Украина и Запад, Швейцария просто предоставляет площадку, поэтому МИД этой страны может позволить себе давать любые обещания о программе саммита», — отметил эксперт.

Главная цель конференции — получение как можно большего количества подписей под итоговым документом, который внешне будет иметь форму некоего мирного плана, к выполнению которого хотят принудить РФ, добавил Кирилл Коктыш.

«Таким образом, через эту конференцию пытаются протянуть антироссийскую резолюцию, создать альтернативу Генассамблее ООН. России нет смысла принимать в этом участие, особенно на фоне достаточно успешного положения на поле боя. Зачем разменивать сильную позицию на заведомо слабую, под внешним принуждением? Сейчас предпосылок для переговоров по этим «формулам мира» нет», — констатировал политолог.