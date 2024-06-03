Планка эскалации: какие детали раскрыл Запад о целях ударов ВСУ вглубь России

В Белом доме заявили, что целями ударов ВСУ вглубь России являются в том числе огневые позиции и базы материально-технического снабжения. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете безопасности Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден одобрил запрос киевского режима «на ограниченное использование» поставляемого Вашингтоном оружия против целей, находящихся в российском «приграничье». Кроме того, в Министерстве обороны ФРГ допустили, что Киев будет сбивать российские самолёты над территорией РФ из переданных Берлином ЗРК Patriot, а «также в районе Харькова». По мнению экспертов, тезис об «ограниченности» ударов по российской территории западным оружием призван лишь смягчить последствия безрассудных решений Вашингтона и его союзников.

В Белом доме заявили, что целями ударов ВСУ вглубь России являются в том числе огневые позиции и базы снабжения. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.

«Речь идёт об огневых и других оборудованных позициях, базах материально-технического снабжения и прочих объектах, которые русские использовали для создания своего рода буферной зоны, чтобы иметь возможность и дальше наносить удары по Харькову. Президент изучил дело, обсудил его с межведомственной группой, убедился, что понимает все возможные последствия (удовлетворения этого. — RT) запроса, после чего его одобрил. (Решение. — RT) ограничено Харьковской областью, а также ограничено в отношении типов целей, которые они (украинцы. — RT) могут поражать, и того, насколько глубоко в тылу они могут действовать», — отметил Кирби.

По его словам, в середине мая ВСУ столкнулись «с невероятным натиском в направлении Харькова», расположенного близ российской границы, и запросили разрешение «на ограниченное использование поставляемого США оружия» против целей, представляющих «непосредственную угрозу» и находящихся в российском «приграничье».

«Ситуацию (для ВСУ на поле боя. — RT) осложнила проволочка в конгрессе, когда в октябре прошлого года был подан запрос (на выделение. — RT) дополнительных (ассигнований в сфере обороны. — RT). На протяжении шести месяцев конгресс ничего не делал, чтобы обеспечить необходимое для снабжения Украины финансирование. Полгода украинцы не получали от Соединённых Штатов — крупнейшего поставщика помощи в сфере безопасности, — по сути, вообще ничего. Напомню, что всего примерно за месяц после принятия этого (закона. — RT) о дополнительных (ассигнованиях. — RT) мы выделили Украине пять пакетов помощи в области безопасности, чтобы обеспечить ей необходимые возможности», — сказал Кирби.

По его словам, по мере того как на протяжении последних двух с лишним лет «меняется характер войны», эволюционирует и военная поддержка Соединённых Штатов для ВСУ.

«Вначале им (вооружённым силам Украины. — RT) нужны были ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Теперь они в намного большей мере нуждаются в средствах ПВО и вооружениях большой дальности. И, повторюсь, мы продолжаем предоставлять эти средства по мере изменения (характера. — RT) войны и изменения Путиным оперативной стратегии», — отметил Кирби.

При этом, как сообщил представитель Белого дома, Джо Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.

«Мы были обеспокоены эскалацией с самого начала этой войны, и эти опасения сохраняются. Президент (Байден. — RT) сказал, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией — другой ядерной державой», — сказал Кирби.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби

AP

Однако, как подчеркнул американский сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс, действия Джо Байдена могут привести к началу третьей мировой.

«Думаю, риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо за всю мою жизнь. Байден будто во сне идёт к третьей мировой войне», — написал сенатор на своей странице в соцсети X.

«Вклад» Берлина

В то же время деталями планов ВСУ по атакам вглубь России поделились и в Германии. Как допустил в эфире телеканала ARD генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ, Киев будет сбивать российские самолёты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot, а «также в районе Харькова».

Однако депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц должен пояснить изменение политики правительства по использованию немецкого оружия против военных целей на территории России.

«Он должен объяснить общественности, почему вдруг перестанет быть проблемой, если Украина нападёт на российскую территорию, используя немецкое оружие, хотя он сам предостерегал именно от этого на протяжении нескольких месяцев, ссылаясь на опасность войны для нашей страны», — сказала она в интервью газете Funke Mediengruppe.

Ранее, 31 мая, официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом, по его версии, Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.

Помимо ФРГ и США, разрешение ВСУ на использование вооружений для ударов по целям внутри России дала Великобритания. Снятие ограничений для Украины поддерживает и Франция.

Россия отреагировала на заявления западных чиновников о разрешении Киеву применять оружие Запада для отражения атак ВС РФ в Харьковской области. Как заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков 3 июня, ответ Москвы на атаки Вооружённых сил Украины по военным объектам России, в том числе по системе предупреждения о ракетном нападении, может быть ассимметричным, и США почувствуют последствия.

«Ответы могут быть асимметричными. Что касается позиции США в данной связи, то она максимально безответственна. Они выписали индульгенцию Киеву на любые преступления, на любые акции такого рода и не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных. Но для них — для США — это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют», — подчеркнул Рябков.

«По пути эскалации»

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, заявления Кирби о целях ударов ВСУ вглубь России, а также уточнения на этот счёт военачальника ФРГ Фройдинга говорят о том, что в отношениях России и Запада отмечается «неуклонная тенденция к нагнетанию военной напряжённости».

«Планка эскалации в перспективе будет только подниматься. Страны НАТО, в первую очередь Соединённые Штаты и Германия, делают вид, что с большой неохотой передают Киеву более смертоносные типы вооружений или снимают ранее действовавшие запреты на применение средств поражения. Мы видим продуманную кампанию Запада, в рамках которой каждый новый шаг противника приближает нас к прямому столкновению», — рассказал Фельдман в беседе с RT.

Однако Байдену в преддверии выборов нежелательно совершать «слишком резкие движения», способные создать критические угрозы для национальной безопасности США, констатировал аналитик.

«Тезис об «ограниченности» ударов по российской территории западным оружием призван смягчить последствия безрассудных решений Вашингтона и его союзников», — резюмировал Фельдман.

Схожее мнение высказал доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. По его словам, судя по риторике Вашингтона и его союзников, а также событиям последних дней, Запад идёт «по пути явной эскалации», но до последнего крайне не хочет брать на себя ответственность за происходящее.

«Последнее, к слову, сильно заметно по позиции Джо Байдена. Впрочем, переживать о том, в каком статусе действующий президент США войдёт в историю, ему уже поздно. В оперативной перспективе вектор развития ситуации, вероятно, будет определяться готовностью к переговорам Запада и украинского режима, и не эфемерной — в рамках разного рода планируемых мероприятий наподобие швейцарского саммита, а реальной. Однако реальной готовности, как известно, пока нет», — констатировал аналитик в комментарии RT.

Встреча в формате Рамштайн

AP

© Michael Probst

Как пояснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, западные политики «перестали стесняться лгать», заявляя о разрешении «на ограниченное использование поставляемого США оружия» против целей на территории РФ.

«Слово «ограниченный» не должно смущать, поскольку это всего лишь лексический изыск, которым украинская сторона пытается прикрыть своих кураторов и дать им какие-то иллюзорные основания для того, чтобы утверждать, что НАТО по-прежнему не участник конфликта. Но это просто банальная ложь, сказанная в лицо всем», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Как отметил военный эксперт Александр Хроленко, так называемое разрешение США и Запада для ВСУ на якобы ограниченное использование западного оружия по целям на территории РФ не предполагает применения новых типов вооружений.

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«Речь идёт о тех же самых РСЗО HIMARS, ракетных системах GMLRS и артиллерии, если исходить из сообщений западной прессы. Однако стоит подчеркнуть, что мы и ранее не видели больших запретов на применение и более летальных вооружений по целям внутри РФ. Дальнобойные ракеты уже несколько месяцев летают по регионам России. В частности, их сбивают над Крымским мостом, недавно министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в ночь на 29 мая было сбито сразу 10 ракет американского производства ATACMS», — рассказал Хроленко в комментарии RT.

По его словам, США «совершенно серьёзно решили пожертвовать Европой» в этом противостоянии с Россией вне зависимости от дальнейшего развития событий и витков эскалации.

«Америка пинками подгоняла своих европейских союзников к каждому новому витку эскалации, в частности, принудила страны, обладающие дальнобойным оружием, поставить его ВСУ. Но любому специалисту понятно, что эти ЗРК Patriot американского происхождения нуждаются в очень специфическом обслуживании. Это не лук, стрелы или копьё. Здесь нужны подготовленные специалисты, которые много лет эксплуатируют данное оружие. Не надо лукавить — эти вооружения поставлялись на Украину вместе с американскими расчётами, натовскими специалистами ещё перед принятием решения разрешить ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием», — сказал Хроленко.

Эксперт считает, что американские власти «используют шулерский подход» ведения внешней политики, «совершенно авантюристический».

«Они не просто используют украинскую армию как прокси-войско, они всю Европу используют в этой прокси-борьбе с Россией. ЕС сейчас исключительно самоотверженно защищает американские интересы, не свои. И решение США и ряда стран Запада дать возможность ВСУ наносить удары вглубь России — это лишь попытка Вашингтона размазать внешнеполитическую ответственность по нескольким государствам НАТО», — заключил Хроленко.