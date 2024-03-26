МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолётами США над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне не допустил нарушения границы России парой стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Баренцевым морем.

Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, американские самолёты при приближении истребителя ВКС России скорректировали курс полёта с удалением и разворотом от государственной границы.

«Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — сказано в сообщении.

Ранее журнал Military Watch Magazine отметил, что российские МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте.