МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолётами США над Баренцевым морем
- РИА Новости
Об этом заявило Минобороны России.
По данным ведомства, американские самолёты при приближении истребителя ВКС России скорректировали курс полёта с удалением и разворотом от государственной границы.
«Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — сказано в сообщении.
Ранее журнал Military Watch Magazine отметил, что российские МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте.