MWM: истребители МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте

Российские истребители МиГ-31 могут нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО в районе Баренцева моря, пишет журнал Military Watch Magazine.

«Роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море растёт на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с истребителей F-16 на F-35», — говорится в материале.

Отмечается, что МиГ-31 недавно отработали перехват самолётов условного противника на большой высоте.

Издание пишет, что истребитель МиГ-31 может применять все виды вооружений в ближнем космосе, а его ракета Р-31М особенно опасна для целей на любых высотах.

Ранее российские истребители МиГ-31 провели полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в рамках манёвров был отработан перехват условного противника.