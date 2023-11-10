MWM: истребители МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте
- РИА Новости
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«Роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море растёт на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с истребителей F-16 на F-35», — говорится в материале.
Отмечается, что МиГ-31 недавно отработали перехват самолётов условного противника на большой высоте.
Издание пишет, что истребитель МиГ-31 может применять все виды вооружений в ближнем космосе, а его ракета Р-31М особенно опасна для целей на любых высотах.
Ранее российские истребители МиГ-31 провели полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в рамках манёвров был отработан перехват условного противника.