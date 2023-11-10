RT в Telegram
Подпишись

MWM: истребители МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте

Короткая ссылка
Российские истребители МиГ-31 могут нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО в районе Баренцева моря, пишет журнал Military Watch Magazine.
MWM: истребители МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

«Роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море растёт на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с истребителей F-16 на F-35», — говорится в материале.

Отмечается, что МиГ-31 недавно отработали перехват самолётов условного противника на большой высоте.

Издание пишет, что истребитель МиГ-31 может применять все виды вооружений в ближнем космосе, а его ракета Р-31М особенно опасна для целей на любых высотах.

Ранее российские истребители МиГ-31 провели полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в рамках манёвров был отработан перехват условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить