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Экипажи МиГ-31 ВКС России отработали перехват противника в стратосфере

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Российские истребители МиГ-31 провели полёты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в рамках манёвров был отработан перехват условного противника, заявило Минобороны России.
Экипажи МиГ-31 ВКС России отработали перехват противника в стратосфере
  • РИА Новости

Лётчики идентифицировали противника и сопроводили его над акваторией Баренцева моря, тем самым обеспечили разворот самолёта-нарушителя от государственной границы России.

Во время тренировки истребители поднимались на высоту выше 13 тыс. м.

«Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. После проведения тренировки истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — сказано в сообщении ведомства.

25 октября российские войска на учениях отработали ответный массированный ядерный удар.

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