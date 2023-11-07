Экипажи МиГ-31 ВКС России отработали перехват противника в стратосфере
- РИА Новости
Лётчики идентифицировали противника и сопроводили его над акваторией Баренцева моря, тем самым обеспечили разворот самолёта-нарушителя от государственной границы России.
Во время тренировки истребители поднимались на высоту выше 13 тыс. м.
«Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. После проведения тренировки истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — сказано в сообщении ведомства.
25 октября российские войска на учениях отработали ответный массированный ядерный удар.