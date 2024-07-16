СК: против иноагента Чириковой завели дело о фейках о ВС России

Следственный комитет по Москве заявил о возбуждении уголовного дела против иностранного агента Евгении Чириковой* за фейки о ВС России.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Евгении Чириковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК России», — отмечается в заявлении.

Следствие указывает, что Чирикова публично разместила видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС России.

Также в отношении Чириковой расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1 УК России, она объявлена в федеральный розыск.

В январе Министерство юстиции России внесло Чирикову в перечень иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 19.01.2024.