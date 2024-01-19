Социолог Григорий Юдин и Евгения Чирикова пополнили список иноагентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, дополнив его новыми фамилиями. Среди внесённых в перечень персон оказались социолог Григорий Юдин* и экоактивистка Евгения Чирикова**.

Как сообщается на сайте ведомства, Юдин принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступал против СВО.

«Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Чирикова участвовала в качестве эксперта и респондента на различных площадках, предоставляемых в том числе иноагентами, а также выступала против СВО и распространяла ложную информацию о решениях и политике российской власти. Всего в реестр внесли пятерых человек и две организации.

Ранее юрист Мария Ярмуш поддержала идею обязательного отчёта о доходах и имуществе семей иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 19.01.2024.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 19.01.2024.