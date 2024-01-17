Юрист поддержала идею обязательного отчёта о доходах и имуществе семей иноагентов
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Собеседница RT отметила, что поддерживает данную инициативу.
«Уже возникал вопрос об аффилированности лиц с иностранными агентами, которые могут помогать в деятельности иностранного агента на территории России. И безусловно, члены семьи и близкие родственники, которые также могут быть вовлечены в финансовые потоки, должны быть учтены. Поскольку это важно для безопасности и стабильности России», — считает Ярмуш.
Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой предложили обязать иностранных агентов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи.
Подробнее — в материале RT.