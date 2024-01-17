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Юрист поддержала идею обязательного отчёта о доходах и имуществе семей иноагентов

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Полина Полетаева
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение о необходимости обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе близких.
Юрист поддержала идею обязательного отчёта о доходах и имуществе семей иноагентов
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Собеседница RT отметила, что поддерживает данную инициативу.

«Уже возникал вопрос об аффилированности лиц с иностранными агентами, которые могут помогать в деятельности иностранного агента на территории России. И безусловно, члены семьи и близкие родственники, которые также могут быть вовлечены в финансовые потоки, должны быть учтены. Поскольку это важно для безопасности и стабильности России», — считает Ярмуш.

Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой предложили обязать иностранных агентов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи.

Подробнее — в материале RT.

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