Рейтинг неплательщиков: иноагенты задолжали бюджету свыше 12 млн рублей

К концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 млн рублей. RT проанализировал данные ФНС по 378 иноагентам и выяснил, что более трети из них имеют долговые обязательства, при этом долг каждого седьмого превышает 30 тыс. рублей. Эта цифра предполагает запрет этим лицам на выезд из России. Однако многие «рекордсмены» с долгами свыше 500 тыс. рублей уже находятся за границей. Для предотвращения таких ситуаций в будущем в законодательство РФ внесено предложение об ужесточении мер налогового контроля.

Рейтинг должников составлен на основании реестра иностранных агентов, который публично ведёт ФНС России, а также открытых сервисов портала «Госуслуги» и негосударственных платёжных приложений, использующих API ФНС. На аналогичные данные мы опирались ранее — например, при подготовке материалов про блокировку счетов фирмы певца Валерия Меладзе или налоговые долги семьи политолога Екатерины Шульман*.

На момент анализа данных в декабре 2023 года в списке иноагентов значились 378 человек. Задолженность по налогам или иным платежам в бюджет по линии ФНС (штрафы, пени и так далее) зафиксирована у 40% из этого списка. Всего RT обнаружил 153 должника — это каждый третий в списке. Общая сумма их долгов составила 12,3 млн рублей.

Большинство из них недоплатили суммы до 30 тыс. рублей — как правило, только в 2023 году. Медианное значение составило 25,5 тыс. рублей. Показатель указывает на то, что одна половина должников имеет долг ниже этой суммы, а другая половина — выше. У 51 иноагента сформировалась задолженность более 30 тыс. рублей.

20 фигурантов имеют непогашенные обязательства более чем на 100 тыс. рублей. Именно эта двадцатка сформировала основную денежную массу долгов.

В большинстве своём данная подгруппа представлена гражданами, у которых свой бизнес, либо имевшими ИП, либо давно не живущими в России и годами не платящими налоги.

Вне рейтинга остался основатель нефтяной компании «ЮКОС», отбывший срок за мошенничество экс-олигарх Михаил Ходорковский**. Он до сих пор не уплатил в российскую казну назначенную судом сумму компенсации причинённого ущерба по уголовному делу —17,7 млрд рублей.

Этот ущерб, сопоставимый с годовым бюджетом, например, подмосковного города Коломны, сформирован из неуплаченных налогов с нефтяного бизнеса. И хотя Ходорковский мог бы возглавить рейтинг иноагентов-неплательщиков, он включён в него не был: иначе все расчёты среднего и медианных значений потеряли бы смысл из-за несопоставимых величин.

Кроме того, налоговый долг Ходорковского был сформирован на 20 лет раньше, чем у остальных граждан из списка, которые не платили налоги с 2019 по 2023 год.

Кто в топе

Среди неплательщиков встречаются представители разных политических групп и взглядов. Явные противники СВО, сторонники Алексея Навального*** и сотрудники медиапроектов Ходорковского соседствуют с менее радикальными оппозиционерами, журналистами и юристами, получавшими финансирование из-за рубежа. Тут же представлены и бизнесмены, для которых политический активизм, скорее, приложение к основному занятию.

При неучёте Ходорковского рейтинг должников возглавляет представитель черкесского «предпринимательского крыла» — политический и общественный деятель Ибрагим Яганов****, в прошлом председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Кабардино-Балкарии. Он покинул Россию в июне 2022 года, после того как следственные органы КБР возбудили в отношении него уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

Поводом стало интервью местному блогеру, в котором Яганов положительно отзывался о чеченских боевиках, в частности о Шамиле Басаеве, с которым был знаком лично.

Статус иноагента у Яганова с января 2023-го: по данным Минюста, он получал финансирование из иностранных источников и призывал к нарушению законодательства РФ. Сумма его долгов составила 2,06 млн рублей.

Помимо общественной работы, у Яганова был бизнес, оформленный, согласно базе «Контур.Фокус», на его ИП и родственников. Он занимался разведением лошадей кабардинской породы. Формирование долга по налогам связано именно с предпринимательской деятельностью: сейчас счета его ИП и принадлежащей его семье фирмы заблокированы за неуплату налогов и несвоевременное предоставление отчётности в ФНС. В январе 2023 года его ИП ликвидировали.

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На втором месте оказался акционист, участник арт-группы «Война» Пётр Верзилов*****. Он тоже бизнесмен: до недавнего времени был издателем интернет-СМИ «Медиазона»******, функционирующего на базе его ИП и ООО «Зона Права» (ликвидировано).

В среднем через это ООО проходило по 19—20 млн рублей выручки в год, согласно «Контур.Фокус». Поэтому сумма недоимки 1,75 млн рублей, поставившая Верзилова на второе место в рейтинге налоговых должников, выглядит пропорционально.

На третьем месте оказалась медиаменеджер, издательница журналов «Собака» и Time Out Ника Белоцерковская*******. Её долги составили почти 1,1 млн рублей и тоже связаны с её бизнесом. Она замыкает список «должников-миллионеров».

В 2022 году в отношении Белоцерковской возбудили дело по подозрению в распространении фейков о российской армии, а в феврале 2023-го суд заочно признал её виновной и назначил девять лет колонии, писал RT. Сейчас Белоцерковская живёт во Франции, где открыла кулинарную академию.

На четвёртом месте находится вдова миллиардера Дмитрия Босова Катерина******** с долгом 766 тыс. рублей.

Пятёрку лидеров замыкает бывший координатор пермского штаба Навального********* юрист Анатолий Фурсов********** c долгом 729 тыс. рублей. У него есть юридический и риелторский бизнес в Москве, причём счета его ИП арестованы налоговой.

На шестом месте находится призывавший к развалу России экс-депутат Илья Пономарёв*********** с долгом в размере 641,8 тыс. рублей. Сейчас он фигурант дела о фейках в отношении российской армии.

На седьмом — его однофамилец, правозащитник, экс-директор движения «За права человека» и фонда «В защиту прав заключённых»************ Лев Пономарёв*************. Его долги составили 485,4 тыс. рублей.

С медийным уклоном

Приведём ещё несколько примеров публично известных должников. В ноябре 2023 года RT писал, что муж политолога Екатерины Шульман Михаил и его сестра Лариса задолжали 2 млн рублей налогов на бизнес. Сейчас стало известно, что и у самой Екатерины Шульман накопился налоговый долг на сумму 90,8 тыс. рублей.

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Также среди известных медиаперсон-должников — владелица телеканала «Дождь»************** Наталья Синдеева***************. Теперь собственником канала, оформившего юридическую прописку в Нидерландах после скандала и закрытия в Латвии, стал нидерландский медиамагнат Дёрк Сауэр. А Синдеева, переехав вслед за каналом, оставила в России долг на 254 тыс. рублей.

124 тыс. рублей задолжал в бюджет солист группы Little Big Илья Прусикин****************. Сейчас он вместе с частью коллектива выступает в США и в редких интервью жалуется, что уровень его доходов упал.

Его коллега-музыкант, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский*****************, который пока не выплатил ипотеку за апартаменты в Нью-Йорке, также остаётся должен в России 50,3 тыс. рублей.

Примерно в середине списка с долгом 60 тыс. рублей находится правозащитник Владимир Осечкин******************, фигурант уголовного дела о фейках об армии. RT рассказывал о его сомнительных способах заработка на семьях осуждённых и о конфликте с другими иноагентами за американские гранты.

Долги сформировались и у Леонида Волкова*******************, фигуранта ряда уголовных дел, бывшего ключевого сотрудника Фонда борьбы с коррупцией********************. Впоследствии Волков покинул свой пост из-за конфликта внутри организации. Хотя Волков уже почти два года не живёт в России, скрываясь от правоохранительных органов, здесь за ним числится 17 тыс. рублей долга по налоговой линии.

Воспитательные меры

На многих иноагентов в России заведены уголовные дела, преимущественно за фейки об армии или по «экстремистским» статьям. Кто-то давно не живёт в России, но всё равно основная часть остаётся на родине.

Те иноагенты, кто остался в России и чей долг превышает 30 тыс. рублей, не смогут покинуть страну.

«По закону «Об исполнительном производстве» для таких граждан вводится запрет на пересечение границы, — объяснил RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв. — Они станут невыездными, пока не погасят всю задолженность».

Для иностранных агентов, напомнил Соловьёв, действует ряд других налоговых ограничений. Например, им нельзя вести бизнес на упрощённой системе налогообложения и быть самозанятым.

«Каких-то более строгих мер наказания, например увеличенных штрафов, для иноагентов не предусмотрено, — рассказал Соловьёв. — Что касается взыскания, права и обязанности такие же, как для обычных граждан».

У налоговой службы есть несколько инструментов для взыскания налогов, отметил Соловьёв. Налоговая может выйти в суд, доначислить до 20% от неуплаченной суммы и пени. Крайняя и фактически не используемая на практике мера — инициация банкротства физического лица, если сумма долга превышает 500 тыс. рублей.

Также на неплательщиков могут завести административное производство или уголовное дело. Последнее — в случае, если сумма недоимки превысит 2,7 млн рублей за три года.

Но всех этих мер, по мнению эксперта, недостаточно. Поэтому заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у иноагента долгов по налогам и сборам, превышающих 10 тыс. рублей, является основанием для выездной налоговой проверки.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25.01.2022.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

***** Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

****** Внесена в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста РФ от 29.09.2021.

******* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

******** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

********* Организация «Штабы Навального» признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

********** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.01.2023.

*********** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

************ Фонд «В защиту прав заключённых» внесён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 13.02.2019.

************* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.12.2020.

************** Объединение «Телеканал Дождь» и связанные лица признаны иностранными агентами решением Минюста РФ от 01.12.2023. Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь».

*************** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.

**************** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 27.01.2023.

***************** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 31.03.2023.

****************** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

******************* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

******************** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.