Перспективы банкротства: мэрия Москвы отсудила у мужа политолога Шульман долг по аренде

Столичный Департамент имущества взыскал 160 тыс. рублей долга за аренду с бизнесмена Михаила Шульмана. Как следует из решения арбитражного суда, супруг известного политолога Екатерины Шульман* полгода не платил городу за аренду муниципальной земли. Предприниматель обжаловал это решение, однако, по мнению юристов, если оно не будет исполнено, в отношении Шульмана могут открыть процедуру банкротства.

Претензии Департамента имущества Москвы связаны с земельным участком под принадлежащим Михаилу Шульману здением по адресу улица Бауманская, 24. Это старинный особняк купца Кукушкина 1902 года постройки. Как писал RT, с этим зданием связан ещё один спор в арбитраже: детский ансамбль «Калинка» подал в суд за неправомерное, по мнению руководителя ансамбля, прекращение договора аренды.

Как следует из материалов дела по иску Департамента имущества, Шульман не рассчитался за аренду в промежуток с июля по декабрь 2022 года. Сумма долга составила 168 тыс. рублей плюс 5,7 тыс. рублей пени. Из судебных материалов известно, что арендная ставка за год равняется 336 тыс. рублей.

Иск был подан в июне, а удовлетворён в сентябре 2023 года. 25 сентября Михаил Шульман подал на апелляцию.

При этом только с одного этажа в этом здании Шульман получает в месяц вдвое больше, чем должен платить Москве за год. Как ранее рассказывал RT, детский ансамбль «Калинка» платил Шульману по 700 тыс. рублей в месяц за аренду зала для тренировок.

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Задолженность перед городом

В случае систематической неуплаты Департамент имущества Москвы может в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды земли с владельцем здания, говорит председатель коллегии адвокатов «Власова и партнёры», специалист по правоотношениям в сфере ЖКХ и недвижимости Ольга Власова.

«В типовом договоре с департаментом предусмотрены условия одностороннего расторжения договора аренды земли, — объяснила адвокат. — В частности, договор может быть расторгнут, если арендодатель два раза подряд не заплатил арендную плату».

В случае расторжения, продолжает адвокат, возникает вопрос, что делать со зданием, которое неотделимо от земли, на которой стоит.

«На этот вопрос вряд ли кто-то ответит, потому что в законе про это ничего не сказано, — отметила Власова. — Но поскольку у ИП Шульмана уже сфомировалась задолженность перед городом, у юристов департамента есть возможность выйти с иском о банкротстве индивидуального предпринимателя».

Второй путь, по которому может пойти арендодатель, — инициировать взыскание через судебных приставов. Приставы в качестве обеспечения вправе наложить арест на здание, и Шульман не сможет продать его. Этот путь менее перспективный, потому что возникает вопрос соразмерности долга и стоимости имущества, говорит Власова.

Лишить владельца права собственности на дом в данном случае нельзя, добавила адвокат.

Должники со стажем

Как упоминалось выше, летом 2023-го в этом особняке арендовал целый этаж детский танцевальный ансамбль «Калинка», участник творческой программы Олимпиады-2014. Заплатив за два месяца 1,4 млн рублей, ансамбль меньше чем через месяц вынужден был съехать из арендуемого помещения.

Как рассказала RT директор ансамбля Ирина Филиппова, управляющая по доверенности особняком сестра Михаила Шульмана Лариса нашла другого арендатора, готового платить больше. При этом оплаченную ансамблем сумму за аренду так и не вернули. Директор ансамбля подала иск в арбитражный суд, а также написала на Михаила Шульмана заявление в прокуратуру.

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В рамках вероятного банкротства претензии могут предъявить и другие кредиторы Шульмана. Как писал RT, Михаил Шульман задолжал «Россетям» 1,5 млн рублей за электроэнергию, и в 2022 году снабжающая компания подала на него в суд. Речь идёт о расходовании электричества в коммерческих помещениях на Рождественском бульваре.

Всего же в разные годы Шульману, его сестре Ларисе, матери Екатерине и племяннику Фёдору принадлежало около 40 объектов недвижимости в Москве и Архангельской области. Их общая рыночная стоимость приближается к 0,5 млрд рублей.

Широкой общественности имя супруга Екатерины Шульман стало известно в 2019 году, когда он предоставил подвал в доме на Рождественском бульваре в аренду предвыборному штабу** Алексея Навального***. Сделал он это в нарушение закона, не получив обязательного согласия жильцов дома на распоряжение общим имуществом.

Телефон Михаила Шульмана был недоступен для связи. По данным из соцсетей, он выехал из России вслед за супругой. Екатерина Шульман сейчас находится в Германии.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции РФ 15.04.2022.

** Организация «Штабы Навального» признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.