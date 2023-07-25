Юрист Иванов назвал банкротство единственным законным способом списать кредит

Юрист, основатель компании «Моё Право» Егор Иванов рассказал о последствиях просрочек по кредиту и назвал способ его списать.

В беседе с «Газетой.Ru» юрист объяснил, что в случае неуплаты по кредиту банковские работники сначала начнут писать и звонить. Кроме того, банк имеет право начислять штрафные санкции, а также требовать досрочного возврата всей суммы займа.

Также банк может подготовить иск в суд о взыскании кредитного долга — с технической точки зрения, это достаточно простая процедура. Банки часто пользуются и исполнительной надписью нотариуса: она позволяет подключить к процессу взыскания долга приставов. Однако если у клиента нет официальных доходов и имущества, приставы могут оказаться бессильны.

По словам юриста, единственным законным способом списать кредит является личное банкротство.

Ранее юрист Елена Кузнецова заявила, что перевод выплат в цифровые рубли будет осуществляться по желанию граждан.