«Выгнали на улицу»: детский танцевальный ансамбль судится с мужем политолога Шульман из-за аренды

Детский хореографический ансамбль «Калинка» им. А.Н. Филиппова, выступавший на культурной программе Олимпиады-2014, подал в суд на мужа политолога Екатерины Шульман*. Коллектив договорился об аренде этажа в одном из особняков Москвы сроком на пять лет, но в итоге 120 юных артистов оказались на улице. Хозяин затеял ремонт и нашёл арендатора на более высокую ставку. Выплаченные ансамблем деньги не вернули. Директор «Калинки» подала иск к ИП Шульмана и написала на него заявление в прокуратуру.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 8 сентября. Первое заседание назначено на 18 октября 2023 года.

«24 июня 2023 года мы заключили пятилетний договор с ИП Михаила Шульмана об аренде второго этажа в особняке на Бауманской, 24, — рассказала RT директор ансамбля «Калинка» Ирина Филиппова. — Стоимость одного месяца составила 700 тыс. рублей, мы внесли плату за первый месяц и обеспечительный платёж».

Общая сумма выплаты составила 1,4 млн рублей. Перед этим, как отмечает Филиппова, коллектив вынужден был съехать с предыдущего места тренировок из-за смены концепции использования помещения.

«Для занятий нужен профессиональный линолеум, помещение без колонн, высокие потолки, чтобы делать поддержки, и две раздевалки, — объяснила директор. — Поэтому мы были рады, когда спустя несколько месяцев мытарств подобрали подходящий вариант, где всё это можно обустроить».

Особняк на Бауманской, 24, — в прошлом жилой кирпичный дом 1902 года постройки.

Договор подписали по доверенности с сестрой Михаила Шульмана — Ларисой Шульман. Коллектив начал ремонт.

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Пыль в глаза

Уже в первый месяц одновременно с приведением в порядок будущего танцевального зала Лариса Шульман начала ремонт чердака для собственных нужд — её рабочие принялись прорубать лестницу через арендованный ансамблем второй этаж.

По словам Филипповой, установка лестницы помешала ансамблю продолжить свои работы из-за бетонной пыли и крошки, а у неё самой возникло беспокойство из-за серьёзного вмешательства в конструкцию перекрытий.

Своими опасениями она открыто поделилась с Ларисой Шульман, после чего, утверждает Филиппова, отношение арендодателя резко изменилось. Как отметила собеседница RT, через пару недель Шульман снова выложила на профильные сайты объявления о сдаче в аренду этого помещения, хотя договор с «Калинкой» был уже заключён на пять лет.

Вскоре Лариса Шульман перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения Филипповой.

К концу июля выяснилось, что семья Шульман нашла кандидатов на более высокую ставку. Как узнала Филиппова, новый потенциальный арендатор был готов платить 900 тыс. рублей в месяц.

«Из-за выгоды в 200 тыс. выгнали детей на улицу, — говорит директор ансамбля. — Притом что мы за много дней до подписания договора обсуждали нашу ситуацию, проверяли уровень шума».

В конце июля ансамбль вынужден был покинуть помещение, а 3 августа «Калинке» удалось найти другое, на улице Вавилова.

При этом возвращать уже уплаченные 1,4 млн рублей за аренду Шульман, по свидетельству Филипповой, отказалась.

Тогда ансамбль «Калинка» обратился в арбитражный суд. Иск подан в связи с существенными нарушениями условий договора аренды.

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Искусство в долгу

«Реальные потери куда выше, — отметила в разговоре с RT директор ансамбля. — Новое помещение находится дальше от центра, из-за этого, а также из-за всех перипетий коллектив покинули 30 учеников. Это почти треть ансамбля — и не новички, а подготовленные дети, с которыми мы работали четыре-пять лет. Кроме того, нам предстоят траты на очередной ремонт».

По оценкам Ирины Филипповой, помимо потраченных на аренду средств, упущенная выгода из-за ухода учеников, будущего ремонта и прочих расходов составит 3—4 млн рублей.

Филиппова написала заявление в районную прокуратуру с просьбой проверить действия Шульман на предмет нарушений закона. В надзорном ведомстве сообщили, что проведут соответствующую проверку.

Народный детский хореографический ансамбль «Калинка» им. А.Н. Филиппова основан в 1968 году. На постоянной основе в нём состоят 120 танцоров. Коллектив ежегодно выступает в День России на Красной площади, участвует в фестивале «Спасская башня», на Дне Победы в парках Москвы. В 2014 году он открывал культурную программу зимней Олимпиады и Паралимпиады в Сочи.

Другая политика

Семья политолога Екатерины Шульман зарабатывает на аренде недвижимости. Причём не всегда считаясь с нормами деловой этики и общежития.

Как писал RT, в 2020-м к ним уже возникали вопросы по безопасности зданий, а именно офисного центра в районе Перово.

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В 2021-м Департамент городского имущества Москвы потребовал признать пристройку к этому офисному центру самовольной. А в 2019-м Михаил Шульман сдал подвал в жилом доме на Рождественском бульваре штабу** Алексея Навального***. Причём в нарушение закона и без согласия собственников остальных квартир.

Всего, сообщал ранее RT, в разные годы Шульману, его сестре Ларисе, матери Екатерине и племяннику Фёдору принадлежало около 40 объектов недвижимости в Москве и Архангельской области.

Из ключевых, помимо здания на Бауманской, это офисное здание советской эпохи в Перове, доставшееся Шульман по аукциону от «Росатома», и коммерческие помещения в районе Бульварного кольца.

Их общая площадь превышает 2 тыс. кв. м, а рыночная стоимость приближается к 0,5 млрд рублей. Стоимость квартир, находящихся в собственности Шульман, также составляет несколько сотен миллионов рублей.

После отъезда Михаила Шульмана из России вслед за супругой семейным бизнесом руководит его сестра Лариса.

RT пытался связаться с Михаилом Шульманом, но его телефон оказался недоступен.





* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции РФ 15.04.2022.

** Организация «Штабы Навального» признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.