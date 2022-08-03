Минюст проверит бизнес-центр мужа политолога Екатерины Шульман на соответствие нормам безопасности

Как стало известно RT, Министерство юстиции проводит строительную экспертизу бизнес-центра Михаила Шульмана на Электродной улице в Москве. Проверка определит, как повлияла сделанная Шульманом пристройка к чердаку на функциональное состояние здания и насколько теперь деловой центр безопасен для посетителей. Поводом для экспертизы стал иск правительства Москвы: мэрия требует признать пристройку Шульмана к зданию самостроем.

В ноябре 2021 года столичное правительство и Департамент городского имущества подали иск к Михаилу Шульману, супругу политолога Екатерины Шульман*, который владеет офисным центром на улице Электродной в столичном районе Перово.

В суде Департамент имущества потребовал признать незаконной пристройку к чердаку площадью 700 кв.м. По материалам суда, пристройка появилась в 2007 году, то есть за десять лет до перехода здания в собственность Шульмана. Однако ему, как собственнику, приходится отвечать за надлежащее состояние здания.

Теперь строительная экспертиза определит, насколько эта пристройка отвечает строительным нормам, и можно ли её снести, не повредив основные конструкции здания. Также перед экспертом поставили вопросы, соответствуют ли этим нормам вновь возведённые помещения.

До окончания экспертизы производство по делу остановлено.

RT попытался связаться с Михаилом Шульманом, однако предприниматель на звонки не ответил.

Как уже рассказывал RT, недвижимость в Перово досталась Шульману от Центра по управлению непрофильными активами атомной отрасли (дочернее предприятие «Росатома»). В 2017 году бизнесмен выкупил его за неизвестную сумму на аукционе. Сейчас, по подсчётам RT, рыночная стоимость здания составляет 134 млн рублей, исходя из его кадастровой стоимости и цен на соседние офисы.

Стоимость работы экспертной группы составит 529 тыс. рублей, согласно данным арбитража. Если Шульман проиграет, эти расходы лягут на него, пополнив долг перед городом: как писал RT, Шульман задолжал 1,5 млн. рублей Россетям Москвы за электроэнергию.

* Екатерина Шульман признана СМИ-иноагентом решением Минюста РФ 15 апреля 2022.