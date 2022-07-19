Суд рассмотрит иск Россетей к супругу политолога Шульман за долги по электричеству

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RT
Арбитражный суд Москвы назначил на 11 августа заседание по иску ПАО «Россети Московский регион» к индивидуальному предпринимателю Михаилу Шульману, супругу признанной иноагентом политолога Екатерины Шульман*. Сумма иска за долги по электроэнергии составляет 1,5 млн рублей.
Суд рассмотрит иск Россетей к супругу политолога Шульман за долги по электричеству
  • РИА Новости

Как следует из базы данных Арбитражного суда Москвы, 19 июля прошло предварительное заседание по данному делу.

Иск не опубликован, однако, согласно базе данных «Спарк», Шульман владеет бизнес-центром в Перово, а также является председателем ТСЖ на Рождественском бульваре, д. 10/7, стр. 1 и сдаёт в аренду полуподвальные помещения.

RT обратился к Михаилу Шульману за комментарием, но к моменту публикации новости ответ не был получен.

Ранее столичный ресторатор и арендатор ТСЖ на Рождественском бульваре Валерия Голованова пожаловалась на неправомерное отключение электричества в её заведении.

Жители этого дома ранее также жаловались, что в нём без их согласия было предоставлено помещение под штаб Алексея Навального**.

В апреле Министерство юстиции России внесло Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов.

Незадолго до этого она уехала из России. По словам Шульман, она отправилась в Германию на год для научной работы в качестве стипендиата Фонда имени Роберта Боша.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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