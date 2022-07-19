Суд рассмотрит иск Россетей к супругу политолога Шульман за долги по электричеству
- РИА Новости
Как следует из базы данных Арбитражного суда Москвы, 19 июля прошло предварительное заседание по данному делу.
Иск не опубликован, однако, согласно базе данных «Спарк», Шульман владеет бизнес-центром в Перово, а также является председателем ТСЖ на Рождественском бульваре, д. 10/7, стр. 1 и сдаёт в аренду полуподвальные помещения.
RT обратился к Михаилу Шульману за комментарием, но к моменту публикации новости ответ не был получен.
Ранее столичный ресторатор и арендатор ТСЖ на Рождественском бульваре Валерия Голованова пожаловалась на неправомерное отключение электричества в её заведении.
Жители этого дома ранее также жаловались, что в нём без их согласия было предоставлено помещение под штаб Алексея Навального**.
В апреле Министерство юстиции России внесло Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов.
Незадолго до этого она уехала из России. По словам Шульман, она отправилась в Германию на год для научной работы в качестве стипендиата Фонда имени Роберта Боша.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.
** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.