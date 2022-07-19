Суд рассмотрит иск Россетей к супругу политолога Шульман за долги по электричеству

Арбитражный суд Москвы назначил на 11 августа заседание по иску ПАО «Россети Московский регион» к индивидуальному предпринимателю Михаилу Шульману, супругу признанной иноагентом политолога Екатерины Шульман*. Сумма иска за долги по электроэнергии составляет 1,5 млн рублей.

Как следует из базы данных Арбитражного суда Москвы, 19 июля прошло предварительное заседание по данному делу.

Иск не опубликован, однако, согласно базе данных «Спарк», Шульман владеет бизнес-центром в Перово, а также является председателем ТСЖ на Рождественском бульваре, д. 10/7, стр. 1 и сдаёт в аренду полуподвальные помещения.

RT обратился к Михаилу Шульману за комментарием, но к моменту публикации новости ответ не был получен.

Ранее столичный ресторатор и арендатор ТСЖ на Рождественском бульваре Валерия Голованова пожаловалась на неправомерное отключение электричества в её заведении.

Жители этого дома ранее также жаловались, что в нём без их согласия было предоставлено помещение под штаб Алексея Навального**.

В апреле Министерство юстиции России внесло Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов.

Незадолго до этого она уехала из России. По словам Шульман, она отправилась в Германию на год для научной работы в качестве стипендиата Фонда имени Роберта Боша.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.