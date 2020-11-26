«Разрушают наш бизнес»: ресторатор винит семью политолога Шульман в неправомерном отключении электричества в заведении

Семья политолога Екатерины Шульман оказалась в центре скандала. Столичный ресторатор Валерия Голованова рассказала RT о неправомерном, по её мнению, отключении электричества в заведении общепита. Она винит в этом мужа политолога — председателя Товарищества собственников жилья «Рождественский бульвар, дом 10/7» Михаила Шульмана. По подсчётам Головановой, из-за блэкаута ресторан понёс убытки на сумму почти в полмиллиона рублей без учёта упущенной прибыли и репутационных издержек. Собственник помещения уже обратился с жалобой на ТСЖ к чиновникам и в правоохранительные органы.

Ресторан Shell, Yes seafood bar на Рождественском бульваре в Москве не работает с 10 ноября из-за блэкаута. Как рассказала RT владелица ресторана Валерия Голованова, электричество без предварительного уведомления отключил Михаил Шульман — председатель ТСЖ дома, где она арендует помещение.

По словам ресторатора, в сентябре этого года его сестра Лариса Шульман потребовала у неё погасить долг владелицы помещения перед ТСЖ. Согласно требованию управляющей компании за подписью Михаила Шульмана (копия есть у RT), владелица помещения, гендиректор ООО «ВиЛС» Любовь Сарнова задолжала 274 тыс. рублей за коммунальные эксплуатационные услуги.

Также по теме Незваные гости: помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду...

Сарнова сообщила RT, что считает это требование неправомерным, поэтому платить по выставленному счёту отказывается. По её словам, у неё прямой контракт с поставщиками электроэнергии и водоснабжения, долгов нет.

Согласно базе СПАРК, с 2007 года председателем ТСЖ дома на Рождественском бульваре, 10/7 является Михаил Шульман, а его жена Екатерина значится одним из его совладельцев. Лариса Шульман в списке совладельцев не указана.

Согласно решению собрания собственников дома, с 2016 года эксплуатационные расходы должна оплачивать управляющая компания за счёт средств, полученных от сдачи в аренду общедомовых помещений (копия решения есть у RT). Действия семьи Шульман Сарнова называет произволом.

По словам Головановой, семья Шульман переадресовала спорный счёт ей и пригрозила отключить электричество в случае неуплаты. Ресторан уже неоднократно обесточивали.

«Впервые электричество отключили 11 сентября, затем это повторялось ещё несколько раз. Поводом для отключения стал якобы долг собственника, у которого мы арендуем помещение, за электричество, отопление и воду, — рассказала Голованова RT. — Но у собственника есть документы о том, что он оплачивает всё напрямую в МОЭСК. Поэтому никаких долгов у него нет. Более того, ТСЖ не имеет права отключать электричество без уведомления».

Екатерина и Михаил Шульман

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© Екатерина Шульман

Как рассказала Голованова, чтобы не нести убытки из-за простоя ресторана, она погасила спорный долг Сарновой перед ТСЖ, хотя и считает это требование неправомерным.

Из-за отключений электричества в сентябре и октябре только по инвентаризационной описи испорченных продуктов, ресторан потерял почти 200 тыс. рублей, подсчитала владелица ресторана. Общий ущерб без учёта упущенной прибыли и репутационных издержек составил, по словам Головановой, 470 тыс. рублей.

В свою очередь, собственник помещения сообщила, что обращалась во властные и правоохранительные структуры по поводу неправомерного отключения электричества.

«Мы уже написали заявления в полицию, прокуратуру, местную управу, Мосэнергонадзор, другие ведомства, — говорит Сарнова. — Пока результата нет, но мы готовы пройти все инстанции».

Тем временем ресторан продолжает терпеть убытки.

«Нам разрушают бизнес, — заявила Голованова. — Мы это дело так оставлять не собираемся».

По словам ресторатора, председатель ТСЖ Михаил Шульман отказывается от переговоров с владелицей ресторана, «просто убегает». RT также не удалось получить комментарий у Шульмана — он бросил трубку, даже не дослушав вопроса.

Это не первый скандал в ТСЖ «Рождественский бульвар, 10/7». Ранее RT писал о том, как Шульман сдали в аренду подвал дома на Рождественском бульваре штабу Алексея Навального без согласия собственников жилья. Владельцы квартир утверждали, что аренда была оформлена непосредственно по инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана.