В Кремле прокомментировали изменения в составе СПЧ
- РИА Новости
«Это, безусловно, право любого члена совета — или принимать участие, или отказаться участвовать в работе совета. Не стоит преувеличивать значение, можно только высказать сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Он также подчеркнул, что все изменения в составе органа невозможны без согласования с главой государства.
21 октября российский лидер Владимир Путин назначил председателем СПЧ Валерия Фадеева и освободил от этой должности Михаила Федотова.
Из состава совета президентским указом были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.
Позднее судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова сообщила, что также выходит из СПЧ.