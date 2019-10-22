В Кремле прокомментировали изменения в составе СПЧ

В Кремле выразили сожаление, что некоторые члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) решили из него выйти, однако призвали не преувеличивать значение этих действий.

«Это, безусловно, право любого члена совета — или принимать участие, или отказаться участвовать в работе совета. Не стоит преувеличивать значение, можно только высказать сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он также подчеркнул, что все изменения в составе органа невозможны без согласования с главой государства.

21 октября российский лидер Владимир Путин назначил председателем СПЧ Валерия Фадеева и освободил от этой должности Михаила Федотова.

Из состава совета президентским указом были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

Позднее судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова сообщила, что также выходит из СПЧ.



