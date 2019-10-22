В Кремле прокомментировали изменения в составе СПЧ

Короткая ссылка
В Кремле выразили сожаление, что некоторые члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) решили из него выйти, однако призвали не преувеличивать значение этих действий.
В Кремле прокомментировали изменения в составе СПЧ
  • РИА Новости

«Это, безусловно, право любого члена совета — или принимать участие, или отказаться участвовать в работе совета. Не стоит преувеличивать значение, можно только высказать сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он также подчеркнул, что все изменения в составе органа невозможны без согласования с главой государства.

21 октября российский лидер Владимир Путин назначил председателем СПЧ Валерия Фадеева и освободил от этой должности Михаила Федотова.

Из состава совета президентским указом были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

Позднее судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова сообщила, что также выходит из СПЧ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить