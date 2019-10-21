Фадеев возглавил СПЧ и стал советником президента России
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Об этом говорится на сайте Совета.
«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня... назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», — указывается в заявлении.
Ранее бывший глава СПЧ Михаил Федотов был уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.
В сентябре сообщалось, что глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.