Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ

Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте СПЧ.

«Освободить Федотова Михаила Александровича от должности советника президента России и уволить его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет», — говорится в опубликованном СПЧ документе.

В начале октября российский лидер Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является максимальным возрастом для службы генерал-полковника.