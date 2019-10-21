Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ
- РИА Новости
«Освободить Федотова Михаила Александровича от должности советника президента России и уволить его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет», — говорится в опубликованном СПЧ документе.
В начале октября российский лидер Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является максимальным возрастом для службы генерал-полковника.