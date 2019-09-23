Вышинский станет постоянным экспертом комиссии СПЧ

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека.

«Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать её постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом. И он это предложение принял и сказал, что по возможности будет участвовать в заседаниях комиссии, готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран», — цитирует РИА Новости главу комиссии Александра Брода.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл из Киева в Москву.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. 

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