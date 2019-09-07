Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своём самочувствии

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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, прибывший из Киева в Москву, рассказал о своём самочувствии.
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своём самочувствии
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«Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара — завтра. А сейчас я наполнен адреналином. Во мне всё бурлит, и я вообще, честно скажу, за последние недели никогда так не нервничал», — сказал он во время общения с журналистами после того, как сошёл с трапа самолёта.

Журналист также поблагодарил своих коллег за оказанную поддержку.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

В Кремле назвали обмен состоявшимся.

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