Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ

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Руководитель комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Совета по правам человека при президенте Тамара Морщакова подтвердила, что вышла из состава СПЧ.
Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ
  • РИА Новости

«Я уже вышла из совета. Чёткой процедуры выхода нет: человек не хочет работать в совете — он из него выходит. Его никто не должен отпускать, никто не может задерживать. Он ничего не должен обосновывать», — цитирует Интерфакс Морщакову.

Ранее источник сообщил RT, что Тамара Морщакова, судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава СПЧ

21 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, на его место назначил секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

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