Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ
- РИА Новости
«Я уже вышла из совета. Чёткой процедуры выхода нет: человек не хочет работать в совете — он из него выходит. Его никто не должен отпускать, никто не может задерживать. Он ничего не должен обосновывать», — цитирует Интерфакс Морщакову.
Ранее источник сообщил RT, что Тамара Морщакова, судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава СПЧ.
21 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, на его место назначил секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.