«Трансперенси Интернешнл — Р» снимает помещение по соседству с подвалом, где находится штаб Навального

«Трансперенси Интернешнл — Р» снимает помещение в том же доме на Рождественском бульваре в Москве, где и сторонники Алексея Навального.

Адрес российского представительства международной организации Transparency International указан на сайте: Рождественский бульвар, д. 10/7, стр. 1, помещение №1. Владельцем данного помещения является председатель ТСЖ Михаил Шульман.

Как стало известно RT, в октябре 2018 года приставом отдела ФССП по Мещанскому району Москвы Артуром Яндаровым на это помещение был наложен арест. Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что Шульман как собственник задолжал Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) 245 тыс. рублей за электроэнергию.

Согласно материалам судебного дела №33-15960 Мещанского районного суда (есть в распоряжении RT), «выявлено присоединение к сетям МОЭК через сети жилого дома... с нарушением правил технологического присоединения».

Так как Шульман не согласился добровольно погасить долг, МОЭК истребовала его в судебном порядке. Приставы начислили исполнительный сбор, в итоге общая сумма задолженности выросла до 555 435 рублей.

В документах Арбитражного суда города Москвы говорится, что ТСЖ «Рождественский бульвар», председателем которого является Шульман, также задолжало 1,57 млн рублей за тепловую энергию.

В январе 2019 года суд принял частичный отказ МОЭК от иска. Снабжающая организация изменила сумму своих требований — 562 719 рубля долга и 73 тыс. рублей неустойки.

В апреле 2015 года Минюст России включил российский филиал Transparency International в реестр иностранных агентов, посчитав, что получающая зарубежное финансирование организация ведёт политическую деятельность.

Ранее сообщалось, что жильцы дома на Рождественском бульваре обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что подвал, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального без согласия проживающих в доме. Здесь разместился центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

Подробнее — в материале RT.