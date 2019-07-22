Полицию просят проверить законность размещения штаба Навального в подвале дома в Москве

Инициативная группа жильцов дома на Рождественском бульваре написала заявление в ОВД Мещанского района с просьбой проверить законность заключения арендного договора (копия есть в распоряжении RT), согласно которому в подвале здания был размещён штаб Алексея Навального.

Жители дома возмущены тем, что подвал, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Навального без их согласия.

Здесь, как отмечается, разместился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму. По мнению владельцев квартир, аренда помещения была оформлена по личной инициативе председателя ТСЖ дома Михаила Шульмана, мужа известного политолога, преподавателя РАНХиГС, члена СПЧ при президенте России Екатерины Шульман.

«Подвал в общедолевой собственности жильцов, но семья Шульман сдала его в аренду Алексею Навальному. Он там организовал сбор подписей. В обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто», — рассказала RT одна из жительниц, попросив не упоминать её фамилию.

Ранее жители написали заявление в прокуратуру (копия есть в распоряжении RT) с просьбой разобраться, как и по какому назначению используются общедомовые площади.

Подробнее — в материале RT.