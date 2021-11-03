Правительство Москвы подало в суд на супруга политолога Шульман за самовольную постройку

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RT
В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от правительства города и Департамента городского имущества к Михаилу Шульману, мужу политолога Екатерины Шульман, с требованием о признании самовольной постройки. Об этом RT сообщили в пресс-службе суда.
Правительство Москвы подало в суд на супруга политолога Шульман за самовольную постройку
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«В исковом заявлении истец просит суд признать надстройку здания, которое находится на земельном участке, принадлежащем Шульману М.Ю., самовольной постройкой», — пояснили RT в пресс-службе Арбитражного суда. 

Дата судебного заседания пока не назначена.

RT обратился к Михаилу Шульману за комментарием, но к моменту публикации новости ответ не был получен.

Михаил Шульман является председателем ТСЖ «Рождественский бульвар, дом 10/7» в Москве.

Ранее столичный ресторатор и арендатор ТСЖ Валерия Голованова пожаловалась на неправомерное отключение электричества в её заведении. 

Жители дома на Рождественском бульваре также ранее жаловались на предоставление в нём помещения под штаб Алексея Навального* без их согласия. 

 * Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

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