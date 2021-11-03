Правительство Москвы подало в суд на супруга политолога Шульман за самовольную постройку
- © Официальный сайт Мэра Москвы
«В исковом заявлении истец просит суд признать надстройку здания, которое находится на земельном участке, принадлежащем Шульману М.Ю., самовольной постройкой», — пояснили RT в пресс-службе Арбитражного суда.
Дата судебного заседания пока не назначена.
RT обратился к Михаилу Шульману за комментарием, но к моменту публикации новости ответ не был получен.
Михаил Шульман является председателем ТСЖ «Рождественский бульвар, дом 10/7» в Москве.
Ранее столичный ресторатор и арендатор ТСЖ Валерия Голованова пожаловалась на неправомерное отключение электричества в её заведении.
Жители дома на Рождественском бульваре также ранее жаловались на предоставление в нём помещения под штаб Алексея Навального* без их согласия.
* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.