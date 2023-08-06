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Сестра мужа политолога Екатерины Шульман Лариса устроила потасовку с жильцами дома

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Сестра мужа политолога Екатерины Шульман* Лариса устроила потасовку с жильцами дома 10/7 на Рождественском бульваре в Москве.
Сестра мужа политолога Екатерины Шульман Лариса устроила потасовку с жильцами дома
  • АГН «Москва»

Об этом сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.

Отмечается, что Лариса Шульман отказалась пустить жильцов в их подъезд.

Шульман загородила вход в общедомовое пространство, а когда одна жительница попыталась пройти, поцарапала и укусила её.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее RT стало известно, что Министерство юстиции проводит строительную экспертизу бизнес-центра Михаила Шульмана на Электродной улице в Москве.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции РФ 15.04.2022.

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