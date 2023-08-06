Сестра мужа политолога Екатерины Шульман Лариса устроила потасовку с жильцами дома
- АГН «Москва»
Об этом сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.
Отмечается, что Лариса Шульман отказалась пустить жильцов в их подъезд.
Шульман загородила вход в общедомовое пространство, а когда одна жительница попыталась пройти, поцарапала и укусила её.
Пострадавшая написала заявление в полицию.
Ранее RT стало известно, что Министерство юстиции проводит строительную экспертизу бизнес-центра Михаила Шульмана на Электродной улице в Москве.
* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции РФ 15.04.2022.