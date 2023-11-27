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RT: семья политолога Екатерины Шульман задолжала по налогам на бизнес 2 млн рублей

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Муж политолога Екатерины Шульман* Михаил и его сестра Лариса задолжали 2 млн рублей налогов на бизнес. Об этом RT стало известно из данных открытой государственной системы по поиску и оплате просроченных обязательств перед ФНС.
RT: семья политолога Екатерины Шульман задолжала по налогам на бизнес 2 млн рублей
  • РИА Новости

По данным сервиса «Контур.Фокус», Михаил Шульман владеет агентством по сдаче недвижимости в аренду, оформленным как ИП. Его сестра Лариса управляет бизнесом в его отсутствие. Согласно информации ФНС на 24 ноября 2023 года, задолженность Михаила Шульмана по налогам составляет 1,77 млн рублей, Ларисы — 316 тыс. рублей.

В разные годы в собственности семьи Шульман находилось около 40 объектов недвижимости в Москве и Архангельской области, писал RT. Рыночная стоимость только коммерческой недвижимости приближается к 500 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск к Михаилу Шульману от детского хореографического ансамбля «Калинка» им. А.Н. Филиппова. Коллектив арендовал помещение в одном из особняков Москвы, но вскоре юные артисты были вынуждены оставить это помещение — хозяин затеял ремонт и нашёл арендатора на более высокую ставку.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции РФ 15.04.2022.

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