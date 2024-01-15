На уроке «Разговоры о важном» обсудили налоговую грамотность

Новый урок «Разговоры о важном» посвятили вопросам налоговой грамотности.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Учащиеся узнали, как построить школу, стадион, детскую площадку или молодёжный центр, что такое налоги и какое влияние они оказывают на жизнь современного общества.

Со школьниками и студентами пообщался глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Он рассказал, почему важно своевременно платить налоги и как делать это правильно, а также на кого идти учиться, чтобы работать в налоговой службе.

Ранее сообщалось, что на одном из предыдущих уроков «Разговоры о важном» обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова.