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На уроке «Разговоры о важном» обсудили налоговую грамотность

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Новый урок «Разговоры о важном» посвятили вопросам налоговой грамотности.
На уроке «Разговоры о важном» обсудили налоговую грамотность
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Учащиеся узнали, как построить школу, стадион, детскую площадку или молодёжный центр, что такое налоги и какое влияние они оказывают на жизнь современного общества.

Со школьниками и студентами пообщался глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Он рассказал, почему важно своевременно платить налоги и как делать это правильно, а также на кого идти учиться, чтобы работать в налоговой службе.

Ранее сообщалось, что на одном из предыдущих уроков «Разговоры о важном» обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова.

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