На новом уроке «Разговоры о важном» обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова

На новом уроке «Разговоры о важном» во вторник, 9 января, обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Почётным гостем стал детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачёв. Он рассказал школьникам и студентам об истории азбуки и зачем современным людям нужно читать книги.

«Это мы сейчас говорим «а», «б», «в», «г», а раньше за каждой буквой таился некий смысл. Азбука — самое логичное изобретение человечества», — заявил Усачёв.

По его словам, начинающим писателям важно как можно больше читать самой разной литературы и слушать взрослых.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске начали работу два новых молодёжных центра. Это стало возможным благодаря победе региона во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.