RT в Telegram
Подпишись

На новом уроке «Разговоры о важном» обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова

Короткая ссылка
На новом уроке «Разговоры о важном» во вторник, 9 января, обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова.
На новом уроке «Разговоры о важном» обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Почётным гостем стал детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачёв. Он рассказал школьникам и студентам об истории азбуки и зачем современным людям нужно читать книги.

«Это мы сейчас говорим «а», «б», «в», «г», а раньше за каждой буквой таился некий смысл. Азбука — самое логичное изобретение человечества», — заявил Усачёв.

По его словам, начинающим писателям важно как можно больше читать самой разной литературы и слушать взрослых.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске начали работу два новых молодёжных центра. Это стало возможным благодаря победе региона во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить