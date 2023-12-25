В Хабаровске открыли два молодёжных центра
- © Комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края
Об этом сообщает transsibinfo.com.
Один из центров появился на базе Краевого центра молодёжных инициатив. Предусмотрены коворкинги, фудкорт, конференц-зал, медиастудия.
Второй центр открыли на базе Краевого центра социального воспитания и здоровья. Он получил название «Дом общественных организаций».
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