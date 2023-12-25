RT в Telegram
Подпишись

В Хабаровске открыли два молодёжных центра

Короткая ссылка
В Хабаровске начали работу два новых молодёжных центра. Это стало возможным благодаря победе региона во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
В Хабаровске открыли два молодёжных центра
  • © Комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Один из центров появился на базе Краевого центра молодёжных инициатив. Предусмотрены коворкинги, фудкорт, конференц-зал, медиастудия.

Второй центр открыли на базе Краевого центра социального воспитания и здоровья. Он получил название «Дом общественных организаций».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить