В Хабаровске открыли два молодёжных центра

В Хабаровске начали работу два новых молодёжных центра. Это стало возможным благодаря победе региона во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

© Комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края

Об этом сообщает transsibinfo.com. Один из центров появился на базе Краевого центра молодёжных инициатив. Предусмотрены коворкинги, фудкорт, конференц-зал, медиастудия. Второй центр открыли на базе Краевого центра социального воспитания и здоровья. Он получил название «Дом общественных организаций». Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов России.