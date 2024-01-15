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Бастрыкин: блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 млн рублей

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Семья блогеров Валерии и Артёма Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 млн руб.

Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Благодаря имеющимся доказательствам они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн руб», — сказал он.

При этом Бастрыкин отметил, что уголовное преследование блогеров в связи с этим было прекращено.

«Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путём», — добавил председатель СК.

Ранее блогер Чекалина и её муж погасили задолженность перед государством.

Позже в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) было прекращено дело об уклонении от уплаты налогов.

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