В отношении блогера Лерчек прекращено дело об уклонении от уплаты налогов

Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной).

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Константина Третьякова.

«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (ч. 2 ст. 198 УК России)», — рассказал он.

Чекалины по-прежнему остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

Ранее Третьяков сообщил, что с блогера сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.