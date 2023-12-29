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В отношении блогера Лерчек прекращено дело об уклонении от уплаты налогов

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Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной).
В отношении блогера Лерчек прекращено дело об уклонении от уплаты налогов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Константина Третьякова.

«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (ч. 2 ст. 198 УК России)», — рассказал он.

Чекалины по-прежнему остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

Ранее Третьяков сообщил, что с блогера сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.

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