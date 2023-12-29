В отношении блогера Лерчек прекращено дело об уклонении от уплаты налогов
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Константина Третьякова.
«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (ч. 2 ст. 198 УК России)», — рассказал он.
Чекалины по-прежнему остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.
Ранее Третьяков сообщил, что с блогера сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.