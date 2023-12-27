Адвокат блогера Лерчек: сейчас запреты все сняты, расследование дела продолжается
- РИА Новости
«Всё оплачено в полном объёме ещё месяц назад, 10 ноября оплатили. Сейчас запреты все сняты, насколько я знаю, они уже что-то разместили... Расследование уголовного дела продолжается пока, я не готов делать прогнозы за следствие. Время покажет. Мы настроены на конструктивную работу, смотрим в будущее с оптимизмом», — рассказал он.
Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством.