Адвокат блогера Лерчек: сейчас запреты все сняты, расследование дела продолжается

Адвокат Константин Третьяков подтвердил в беседе с RT информацию о том, что с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом, а также отметил, что они настроены на конструктивную работу и смотрят в будущее с оптимизмом.

«Всё оплачено в полном объёме ещё месяц назад, 10 ноября оплатили. Сейчас запреты все сняты, насколько я знаю, они уже что-то разместили... Расследование уголовного дела продолжается пока, я не готов делать прогнозы за следствие. Время покажет. Мы настроены на конструктивную работу, смотрим в будущее с оптимизмом», — рассказал он.

Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством.