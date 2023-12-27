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Адвокат блогера Лерчек: сейчас запреты все сняты, расследование дела продолжается

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Анастасия Румянцева
Адвокат Константин Третьяков подтвердил в беседе с RT информацию о том, что с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом, а также отметил, что они настроены на конструктивную работу и смотрят в будущее с оптимизмом.
Адвокат блогера Лерчек: сейчас запреты все сняты, расследование дела продолжается
  • РИА Новости

«Всё оплачено в полном объёме ещё месяц назад, 10 ноября оплатили. Сейчас запреты все сняты, насколько я знаю, они уже что-то разместили... Расследование уголовного дела продолжается пока, я не готов делать прогнозы за следствие. Время покажет. Мы настроены на конструктивную работу, смотрим в будущее с оптимизмом», — рассказал он.

Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством.

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