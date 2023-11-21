В ФНС заявили, что проблема с налогами у блогеров появляется из-за быстрого роста
- РИА Новости
«Одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста», — сказал он в интервью РБК.
Отмечается, что блогеры быстро набрали популярность, но не использовали классическую модель ведения бизнеса с юристами и бухгалтерами.
Егоров подчеркнул, что проверок блогеров из-за политических причин не было. Те из них, кто предоставил необходимые данные, продолжают работу.
Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством.