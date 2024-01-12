В России предложили меры борьбы с имеющими долги по налогам иноагентами

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России предложил дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у иноагента долгов по налогам и сборам, превышающих 10 тыс. рублей, является основанием для выездной налоговой проверки.

Копия обращения на имя заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.

Как отметил юрист, некоторые юридические и физические лица, включённые в реестр иностранных агентов, имеют неисполненные обязательства (недоимку) по налогам и взносам, уплачиваемым в федеральный и региональный бюджеты и социальные фонды.

Такая ситуация, по его словам, является неприемлемой, поскольку за счёт уклонения от уплаты налогов иностранные агенты могут получить конкурентное и иное преимущество перед добросовестными налогоплательщиками.

«В связи с изложенным предлагаю дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у физического или юридического лица, включённого в реестр иностранных агентов, недоимки по налогам и сборам, превышающей 10 тыс. рублей, является основанием для назначения и проведения налоговыми органами выездной налоговой проверки такого налогоплательщика», — говорится в тексте обращения.

По его мнению, такая норма будет способствовать соблюдению принципа справедливости и эффективному предотвращению совершения налоговых правонарушений и преступлений физическими и юридическими лицами, включёнными в реестр иностранных агентов.

Ранее Соловьёв предложил приостанавливать продажу литературы до завершения проведения экспертиз, если в отношении автора возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений экстремистской направленности.