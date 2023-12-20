В России предложили новую меру борьбы с произведениями обвиняемых в экстремизме

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил приостанавливать продажу литературы до завершения проведения экспертиз, если в отношении автора возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений экстремистской направленности. Копия обращения на имя генерального прокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

Как напомнил собеседник RT, федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» на территории России установлен запрет на распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.

«Признание тех или иных информационных материалов экстремистскими означает констатацию того факта, что они нарушают запреты, установленные антиэкстремистским законодательством, и уже в силу этого представляют реальную угрозу правам и свободам человека и гражданина, основам конституционного строя, обеспечению целостности и безопасности Российской Федерации», — объяснил юрист.

В то же время между возбуждением уголовного дела, проведением экспертизы и принятием решения судом может пройти достаточно большое количество времени, за которое указанные произведения будут продолжать реализовываться и приносить доход, в том числе потенциальному экстремисту, подчеркнул Соловьёв.

«Предлагаю дополнить действующее законодательство нормой о том, что решением прокурора свободная реализация художественных произведений, автором которых является лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений экстремистской направленности, а также включённое в реестр экстремистов Росфинмониторинга, может быть приостановлена до завершения проведения соответствующих экспертиз и вступления в законную силу решения по возбуждённому уголовному делу», — говорится в тексте обращения.

По мнению юриста, подобная мера будет способствовать «ограждению» граждан от потенциально вредных и опасных художественных произведений, а также послужит действенной профилактической мерой совершения возможных провокаций и противоправных действий.

Ранее сообщалось о проведении обысков в издательстве «Захаров» — они связаны с выпуском книг Бориса Акунина*, который ранее был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.