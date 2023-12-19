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RT: в выпускающем книги Акунина издательстве «Захаров» проводятся обыски

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Обыски проходят в издательстве «Захаров», они связаны с выпуском книг Бориса Акунина, который накануне был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
RT: в выпускающем книги Акунина издательстве «Захаров» проводятся обыски
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Об этом сообщила RT одна из сотрудниц издательства.

По её словам, следователи изымают и связанную с писателем документацию, и его книги.

18 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).

Перед этим сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина.

Это произошло после высказываний писателя. Он сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель согласился с необходимостью атаки украинской армии по Крымскому мосту и российским городам. По его мнению, «до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом».

* Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.

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