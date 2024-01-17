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В ГД предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе близких

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Дмитрий Рункевич
Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой предложили обязать иностранных агентов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи. Копия письма на имя министра юстиции Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
В ГД предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе близких
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В обращении парламентарии отметили, что законодательством предусмотрена обязанность иностранного агента предоставлять в уполномоченный орган сведения об иностранных источниках, объёме денежных средств и иного имущества, полученных от этих источников, в том числе о банковских счетах.

При этом они уточнили, что законодательным регулированием не учтены обстоятельства, при которых близкие родственники иностранного агента могут быть вовлечены в отношения между иностранным агентом и иностранным источником, в том числе посредством предоставления близкому родственнику денежных средств и иного имущества в пользу иностранного агента.

Следовательно, имея умысел на уклонение от обязанности по предоставлению сведений о поддержке от иностранного источника, иностранный агент может пойти на соответствующий сговор с близкими родственниками и (или) третьими лицами, отметили законодатели.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в части возложения обязанности на физических лиц, включённых в Реестр иностранных агентов, предоставлять ежегодно в уполномоченный орган сведения о своих доходах, имуществе, расходах и обязательствах, о доходах, имуществе, расходах и обязательствах близких родственников, а также распространить данную обязанность на лиц, включённых в Реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами», — говорится в тексте обращения.

Кроме этого, поскольку иностранные агенты имеют специальный правовой статус, а информация о лицах, находящихся под иностранным влиянием, содержится в публичном источнике информации, законодатели предлагают рассмотреть вопрос и о целесообразности размещения в публичных источниках информации уполномоченного органа указанных сведений о доходах, имуществе, расходах и обязательствах.

К концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 млн рублей.

RT проанализировал данные ФНС по 378 иноагентам и выяснил, что более трети из них имеют долговые обязательства, при этом долг каждого седьмого превышает 30 тыс. рублей.

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