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В ГД предложили обязать иноагентов указывать статус резидента другой страны

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать иностранных агентов указывать на выпускаемом контенте информацию о наличии иностранного паспорта или ВНЖ в иностранном государстве. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В ГД предложили обязать иноагентов указывать статус резидента другой страны
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством признанные иностранными агентами лица обязаны размещать информацию о своём статусе на создаваемом ими текстовом, аудио- и аудиовизуальном контенте.

«По мнению многих граждан, иностранный агент — это лицо, которое действует в интересах иностранного государства либо организации, в том числе получает финансовые средства от иностранного источника, но деятельность свою ведёт на территории России и не имеет иных связей с иностранным государством, учитывает требования российского законодательства при создании информационных материалов», — отметил Фёдоров.

При этом значительное число иностранных агентов в настоящее время проживают на территориях стран, официально признанных недружественными по отношению к России, ведут свою деятельность вне зоны действия российской юрисдикции, возможности фактического привлечения их к ответственности за искажение информации, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для иностранных агентов указывать на создаваемом ими контенте, помимо статуса иностранного агента, информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и вести трудовую деятельность в иностранном государстве», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила маркировки материалов иноагентов.

Подробнее — в материале RT.

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