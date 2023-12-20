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В Госдуме предложили изменить правила маркировки материалов иноагентов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил повторять маркировку иностранных агентов на аудио- и видеоматериалах продолжительностью свыше 15 минут. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили изменить правила маркировки материалов иноагентов
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В обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующими правилами иноагенты обязаны наносить соответствующую маркировку на аудиоматериалы (радиотрансляции и т. п.) и аудиовизуальные материалы (видеоконтент в сети интернет, на телевидении и т. п.) лишь один раз в начале трансляции материала, независимо от её продолжительности, если подача материала не прерывалась на рекламные объявления и иные информационные вставки.

При этом граждане, которые смотрят видеоматериал не с начала трансляции либо включили радио лишь после начала трансляции, не имеют возможности ознакомиться с информацией, что данный контент имеет отношение к лицу, признанному в соответствии с законодательством выполняющим функцию иностранного агента, отметил Фёдоров.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для иностранных агентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и аудиовизуальных материалах каждые 15 минут при продолжительности трансляции самого материала свыше данного времени, а также обязанности дублировать маркировку в конце трансляции независимо от её продолжительности», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовят поправки о запрете рекламы на сайтах иностранных агентов.

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