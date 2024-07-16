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Порошенко признал, что Рада работает «под кондиционерами» на фоне энергокризиса

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко признал, что депутаты Верховной рады «прохлаждаются» под работающими кондиционерами, пока в стране сохраняется сложная ситуация с энергетикой.
Порошенко признал, что Рада работает «под кондиционерами» на фоне энергокризиса
  • РИА Новости

«Пока тут Верховная рада прохлаждается не только в переносном, но и в прямом смысле под работой кондиционеров», — сказал Порошенко, начиная выступление в парламенте, его слова приводит ТАСС.

Накануне глава комитета Рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев предложил украинцам пережить жару с использованием «ведра и колодца» на фоне перебоев в энергетике страны и летней жары. После того как депутата начали критиковать, он удалил свой пост.

15 июля в Укрэнерго заявили, что потребление электроэнергии на Украине достигло максимальной отметки из-за жаркой погоды.

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