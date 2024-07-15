В Раде предложили украинцам охлаждаться водой из колодца вместо кондиционеров
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Гетманцев призвал жителей Украины «не делать трагедии» из-за аномальной жары в условиях дефицита света, когда не получается пользоваться кондиционером, пишет издание.
«40 тыс. лет до их рождения человечество справлялось с «несносной» жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело», — сказал депутат.
15 июля в Укрэнерго заявили, что потребление электроэнергии на Украине достигло максимальной отметки из-за жаркой погоды.
13 июля из-за дефицита мощности в энергосистеме страна привлекла аварийную помощь из Польши.