В Раде предложили украинцам охлаждаться водой из колодца вместо кондиционеров

Глава комитета Рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев предложил украинцам пережить жару с использованием «ведра и колодца» на фоне перебоев в энергетике страны и летней жары. После того как депутата начали критиковать, он удалил свой пост.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Гетманцев призвал жителей Украины «не делать трагедии» из-за аномальной жары в условиях дефицита света, когда не получается пользоваться кондиционером, пишет издание.

«40 тыс. лет до их рождения человечество справлялось с «несносной» жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело», — сказал депутат.

15 июля в Укрэнерго заявили, что потребление электроэнергии на Украине достигло максимальной отметки из-за жаркой погоды.

13 июля из-за дефицита мощности в энергосистеме страна привлекла аварийную помощь из Польши.