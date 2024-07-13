Украина привлекла аварийную помощь из Польши из-за проблем с электричеством
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«В энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши», — говорится в Telegram украинского ведомства.
Ранее эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук заявил, что украинская энергосистема при сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведёт к её полному падению.