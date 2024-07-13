Украина привлекла аварийную помощь из Польши из-за проблем с электричеством

В Минэнерго Украины заявили, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страна привлекла аварийную помощь из Польши.

«В энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши», — говорится в Telegram украинского ведомства.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук заявил, что украинская энергосистема при сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведёт к её полному падению.