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Украина привлекла аварийную помощь из Польши из-за проблем с электричеством

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В Минэнерго Украины заявили, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страна привлекла аварийную помощь из Польши.
Украина привлекла аварийную помощь из Польши из-за проблем с электричеством
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«В энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши», — говорится в Telegram украинского ведомства.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук заявил, что украинская энергосистема при сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведёт к её полному падению.

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