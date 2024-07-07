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Эксперт Корольчук: энергосистема Украины может не выдержать холодов этой зимой

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Украинская энергосистема при сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведёт к её полному падению, заявил эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук.
Эксперт Корольчук: энергосистема Украины может не выдержать холодов этой зимой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Он рассказал, что на зиму существует ряд сценариев. Так, по основному ожидается, что получится восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу восьми или девяти блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В этом случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

При негативном сценарии получится восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу шести-семи блоков АЭС. При этом, если будут сильные холода, может случиться падение энергосистемы.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина запросила аварийную помощь из соседних европейских стран на фоне дефицита электроэнергии.

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