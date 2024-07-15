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На Украине потребление электричества достигло максимума из-за жары

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В Укрэнерго заявили, что потребление электроэнергии на Украине достигло максимальной отметки из-за жаркой погоды.
На Украине потребление электричества достигло максимума из-за жары
  • AP

По её данным, из-за аномальной жары «потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия».

В компании отметили, что для компенсации дефицита энергии в системе будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 00:00 — четыре очереди.

Для уменьшения объёма дефицита Укрэнерго привлекала аварийную помощь 14 июля из Польши и Словакии, а в ночь на понедельник — снова из Польши.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук заявил, что украинская энергосистема при сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведёт к её полному падению.

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