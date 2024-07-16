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«Известия»: долг Ивлеевой перед ФНС достиг почти 21 млн рублей

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Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос до 20 937 008,71 рубля.
«Известия»: долг Ивлеевой перед ФНС достиг почти 21 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ службы.

В конце апреля стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал Анастасию Ивлееву на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

В декабре прошлого года Федеральная налоговая служба начала проверку блогера, которая устроила скандальную «голую» вечеринку в Москве.

В офисах компаний, зарегистрированных на Ивлееву, проводились обыски. По статье о неуплате налогов в особо крупном размере ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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