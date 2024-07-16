«Известия»: долг Ивлеевой перед ФНС достиг почти 21 млн рублей

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос до 20 937 008,71 рубля.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ службы.

В конце апреля стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал Анастасию Ивлееву на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

В декабре прошлого года Федеральная налоговая служба начала проверку блогера, которая устроила скандальную «голую» вечеринку в Москве.

В офисах компаний, зарегистрированных на Ивлееву, проводились обыски. По статье о неуплате налогов в особо крупном размере ей может грозить до пяти лет лишения свободы.