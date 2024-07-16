«Известия»: долг Ивлеевой перед ФНС достиг почти 21 млн рублей
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ службы.
В конце апреля стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал Анастасию Ивлееву на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.
В декабре прошлого года Федеральная налоговая служба начала проверку блогера, которая устроила скандальную «голую» вечеринку в Москве.
В офисах компаний, зарегистрированных на Ивлееву, проводились обыски. По статье о неуплате налогов в особо крупном размере ей может грозить до пяти лет лишения свободы.