«Могут быть уголовные санкции»: ФНС проводит проверку в отношении компаний Анастасии Ивлеевой

Федеральная налоговая служба начала проверку блогера Анастасии Ивлеевой, устроившей скандальную «голую» вечеринку в Москве. В офисах компаний, зарегистрированных на Ивлееву, проводятся обыски. По статье о неуплате налогов в особо крупном размере блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

Федеральная налоговая служба проводит выездную проверку блогера Анастасии Ивлеевой. По данным СМИ, в её офисах идут обыски. Как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале, проверка началась 26 декабря по материалам ГУЭБиПК МВД России.

«Она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», — написала Мизулина.

По данным «СПАРК», на имя Ивлеевой зарегистрированы несколько ИП и ООО, в отношении которых сейчас проводятся проверки ФНС. Это, в частности, ООО «Ивлеева Продакшн» — компания блогера, занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ. В 2022 году фирма уплатила порядка 9,85 млн рублей налогов при выручке свыше 122 млн рублей.

Кроме того, Анастасии Ивлеевой принадлежит 45% компании «Коленки пчелы», занимающейся производством снеков. Эта фирма выпускала чипсы «Изи пизи» и газировку от Ивлеевой. Выручка компании в 2022 году составила свыше 445 млн рублей, при этом в казну было уплачено 23 млн рублей налогов.

Ивлеева также является владелицей ООО «Блеск», осуществляющего услуги по доставке продуктов питания. Согласно данным из сервиса «СПАРК», сведения об этом ООО из ЕГРЮЛ были признаны недостоверными, а ФНС не нашла компанию по указанному юридическому адресу.

СМИ пишут, что долг Анастасии Ивлеевой перед налоговой составляет, по предварительным данным, 137 млн рублей, не выплаченных в период с 2020 по 2022 год. Не исключено, как предполагают налоговики, что Ивлеева могла целенаправленно дробить бизнес, чтобы платить по упрощённой системе налогообложения. По статье о неуплате налогов в особо крупном размере блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Это нормальная деятельность ФНС»

В беседе с RT специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила, что ФНС может проводить выездные налоговые проверки в отношении любого юридического лица по тщательности выполнения налогового законодательства. По мнению эксперта, свою роль в ситуации сыграла скандальная «голая» вечеринка Ивлеевой, состоявшаяся в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«Действительно, эта вечеринка произвела впечатление на многих людей и оставила неприятный осадок, в связи с чем они стали обращаться. Это нормальная, законная деятельность ФНС — может быть, несколько ускоренная, — рассуждает собеседница RT. — Если Ивлеева выполняла требования налогового законодательства России, то после проверки ФНС не выявит нарушений. Но если будут выявлены нарушения, тогда действительно может быть донасчитан неуплаченный налог и могут быть уголовные санкции в отношении Ивлеевой, если будет установлена её вина. Не могу сказать, что это какое-то гонение или преследование — это нормальная деятельность ФНС».

Ярмуш добавила, что, помимо вероятной неуплаты налогов, ФНС может выявить факты отмывания денежных средств.

«Если была намеренная неуплата налогов, может всплыть ещё одна статья — если она пыталась это легализовать и отмыть, придав неучтённым доходам видимость легальных», — отметила юрист.

«Голая» вечеринка

Анастасия Ивлеева оказалась в эпицентре скандала после того, как устроила в столичном клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, пригласив на неё звёзд российского шоу-бизнеса. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды. В клуб пришли Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и многие другие российские селебрити — все явились в клуб в откровенных нарядах. Один из гостей, рэпер Николай Васильев (Vacio), пришёл на светский приём в одном носке, надетом на гениталии.

Откровенные фото и видео с вечеринки облетели соцсети и вызвали шквал недовольства: россиян возмутило, что это происходит в разгар СВО. После появления шокирующего контента с приёма Ивлеевой несколько общественных организаций и политиков призвали Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить происходившее на предмет пропаганды ЛГБТ* и наркотиков.

27 декабря Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что «голая» вечеринка Ивлеевой была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений — об этом свидетельствует решение суда по делу рэпера Vacio. Ранее его арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Также 26 декабря в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к блогеру на 1 млрд рублей в счёт компенсации морального ущерба после проведения «голой» вечеринки. Один из истцов, актёр и продюсер «Бригады» Александр Иншаков, рассказал RT о причинах подачи иска.

«Хватит уже заниматься этим безобразием! Людям это надоело. Во время прохождения СВО, в преддверии Нового года устраивать этот шабаш — по-другому это нельзя назвать! Обнюханные они были или обдолбанные, я не знаю. Но бегать с голыми задницами, извините за выражение, и гордиться бриллиантами, которые висят на том самом месте, о котором я сейчас говорю, — это верх неприличия», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что участники вечеринки Ивлеевой «готовы удавиться» и пойти на любые преступления ради денег. Поэтому, по словам Иншакова, их следует в первую очередь «наказывать рублём».

«У Ивлеевой достаточно наработанный капитал и куча недвижимости — она должна отвечать за то, что сотворила. Миллиард должен пойти туда, за ленточку, — бойцам, инвалидам, детям погибших», — подытожил Иншаков.

После того как вокруг вечеринки Анастасии Ивлеевой разгорелся скандал, она сама, а также некоторые из её гостей принесли свои извинения за участие в мероприятии: так, народный артист России Филипп Киркоров, явившийся на приём в «Мутаборе» в прозрачном костюме из сетки и стразов, заявил, что в жизни каждого человека «бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь».

Он подчеркнул, что в нынешнее трудное и героическое время артист его масштаба «не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях». Артист добавил, что считает себя патриотом. Также видео с извинениями выложили Дима Билан и Ксения Собчак.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.